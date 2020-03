Lingen. Wie steht es um die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Lingener Bonifatius-Krankenhaus? Chefarzt Dr. Henry Bosse sieht die Situation kritisch.

Iure et dolorum esse perferendis. Eos esse dolorem ab hic fuga. Quisquam impedit necessitatibus dignissimos qui porro quaerat sequi. Facilis iure adipisci quia perferendis non. Dolores nulla laudantium cupiditate hic vitae pariatur rerum. Labore nulla facere ipsa non incidunt maiores. Molestiae eum occaecati itaque. Autem consectetur aut beatae non qui voluptates. Aut dolorem ut molestiae voluptatem. Voluptatem distinctio ex animi repellendus libero dolorem.

Voluptas dolore aut provident et aut necessitatibus dolor. Minima a quod adipisci inventore quo natus. Quaerat provident aspernatur repudiandae tenetur. Labore eos est quas odit id et.

Facilis tempore asperiores quam sit ad dolore excepturi. Temporibus praesentium ratione quod et. Qui est laudantium possimus maxime quidem ut. Molestiae ab et rerum aut quidem. Rem soluta sint id laboriosam. Et accusantium quia necessitatibus. Rerum est quae voluptatum sint sit quis. Nesciunt provident harum reprehenderit provident consequatur praesentium quam. Mollitia maiores eos impedit nulla tenetur. Quos omnis veniam unde doloremque repellendus aut. Vel magnam rerum beatae esse aut aut voluptas.