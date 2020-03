Lingen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und zunehmenden Verbreitung des Corona-Virus werden alle Veranstaltungen im städtischen Theater an der Wilhelmshöhe bis auf Weiteres abgesagt. Das hat die Stadt Lingen mitgeteilt.

