Mit einem Kran sind am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Langen Straße in Holthausen-Biene zwei Container aufgestellt worden. Darin wird künftig ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Foto: Sven Lampe

Lingen. Auf einem abseits gelegenen Parkplatz an der Langen Straße im Lingener Stadtteil Holthausen-Biene sind am Donnerstagmorgen, 12. März 2020, zwei Container aufgestellt worden. In ihnen wird in Kürze die erste zentrale Testeinrichtung von Corona-Verdachtsfällen ihre Arbeit aufnehmen.