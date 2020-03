Lingen. Der Beginn der Arbeiten zum Bau eines Multifunktionsgebäudes mit Mensa an der Friedensschule in Lingen ist in den Sommerferien vorgesehen. Das hat Dezernentin Monika Schwegmann in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses im Rathaus mitgeteilt. Fertigstellung des Drei-Millionen-Euro-Projektes soll nach ihren Angaben zum Schuljahr 2021/22 sein.

