Lingen. Die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsverein Brögbern war geprägt durch einstimmige Beschlüsse bei den Vorstandswahlen. Darauf weisen die Sozialdemokraten in einer Mitteilung hin.

An der Spitze bleibt Vorsitzender Wolfgang Talle. Seine Stellvertreter sind Ortrud Bögel und Heiner Krämer. Schriftführer ist Niklas Krämer Kassierer Hermann-Otto Wiegmann. Als Beisitzer fungieren Günter Herrmann, Martina Aman, Thomas Jürgens, Therese Gawronski und Lena Talle.

Die Entwicklung des Ortsteils Brögbern hat sich nach Einschätzung der Brögberner SPD in den letzten Jahren positiv verändert. So ist hier der Mitteilung der Sozialdemokraten zufolge besonders das neue Baugebiet an der B 213 mit angeschlossener Nahversorgung zu erwähnen. Viele Häuser seien schon fertiggestellt und auch an der gewerblichen Erweiterung in diesem Bereich werde seitens der Wirtschaftsförderung in der Stadtverwaltung kräftig gearbeitet. „Vielleicht können schon bald erste Erfolge verkündet werden“, so die Brögberner Genossen. Nach einigen Verzögerungen steht auch der erneuten Erweiterung des Kindergartens nichts mehr im Wege. Weiterhin Redebedarf besteht nach Angaben der SPD bei der Umlegung der B 213 auf die Ulanenstraße.

Positive Tendenzen sieht die Brögberner SPD auch beim Nachbarortsverein Lingen. „Die letzte Mitgliederversammlung hat einen arbeitsfähigen Vorstand gewählt, der auch menschlich zueinander passt“, so der Vorsitzende Wolfgang Talle. Sehr zufrieden sind die Brögberner Sozialdemokraten mit der Arbeit der Lingener Stadtratsfraktion. Besonders der Einsatz für soziale Belange werde durchaus wahrgenommen. Zu erwähnen sei hier die Wohnungsbaugenossenschaft, die gerechtere Vergabe von Bauplätzen oder der Einsatz für Menschen mit Behinderung.