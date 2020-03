Lingen. Das ehrenamtliche Engagement der Beschäftigten der BP Lingen stärken: Dieses Ziel verfolgt die Raffinerie mit dem Spendenprogramm "Matching Fund". Nun wurde eine Rekordsumme erreicht, teilte das Unternehmen mit.

Mit dem Matching Fund-Programm verdoppelt BP jeden Euro, den ein Mitarbeiter an eine gemeinnützige Organisation spendet. Zusätzlich werden ehrenamtliche Zeiteinsätze mit einem festgelegten Stundenlohn vergütet, der ebenfalls den Organisationen zugutekommt. Auf diese Weise sind im vergangenen Jahr die Rekordsumme von mehr als 297000 Euro für den guten Zweck zusammengetragen worden, teilte das Unternehmen mit. Pro Jahr stellt BP für jeden Beschäftigten bis zu 3.650 Euro zur Verfügung.

Viele der BP Lingen tätigen Mitarbeiter sind neben ihrer Beschäftigung in dem Energieunternehmen ehrenamtlich engagiert, so auch Elektroingenieurin Carina Clausing und Operator Christoph Heinsohn. Einer dieser Vereine ist die Malteser Jugend Lingen, bei welcher Carina Clausing bereits seit 2006 als Gruppenleiterin tätig ist. „Bei den Maltesern haben wir vier Grundprinzipien: lachen, glauben, helfen, lernen. Diese Werte versuchen wir, stets bei all unseren Aktionen der Jugendarbeit weiterzugeben“, erläuterte Clausing.

Sie nutzt der Mitteilung von BP zufolge seit 2009 den Matching Fund der Raffinerie. „Wir sind sehr stolz darauf, dass so viele unserer Mitarbeiter sich neben ihrer Arbeit sowie ihren privaten Verpflichtungen auch dazu berufen fühlen, Gutes zu tun und sich in verschiedener Weise engagieren. Ebenso stolz sind wir auf die erneute und unglaubliche Rekordsumme“, betonte Raffinerieleiter Bernhard Niemeyer-Pilgrim.

Bei Christoph Heinsohn hat sich das Ehrenamt aus einem Hobby oder viel mehr aus dem Betriebssport bei BP Lingen heraus ergeben. Mit dem Verein MTB Tourer Emsland ist er seit 2017 unterwegs – ob Touren auf dem Mountainbike in der Region oder für ein Wochenende im Harz. „Es geht vor allem darum, gemeinschaftlich zu fahren und die Natur zu genießen“, sagt der Familienvater. Irgendwann sei die Zahl der Mitglieder im Betriebssport so sehr angestiegen, dass sich die Gründung eines eigenen Vereins lohnte. 60 Mitglieder nehmen nun an 30 bis 50 Radwander-Terminen im Jahr teil.

Doch es geht Heinsohn als Vorsitzender und dem weiteren Vorstand nicht nur um die eigene Vereinsarbeit. „Wir stellen nun der Lingener Friedensschule zehn Mountainbikes sowie selbstgebaute Rampen im Rahmen einer Kooperation zur Verfügung, die wöchentlich in einer AG genutzt werden.“ So sollen auch Kinder und Jugendliche den sportlichen und auch spaßigen Faktor des Moutainbikefahrens genießen können. Nicht nur ein Teil der Förderung durch BP, sondern auch 200 Stunden Einsatzzeit flossen in dieses Projekt.

„Unser Spendenprogramm besteht seit 16 Jahren und wird vielfach von den Mitarbeitern genutzt", sagte Jochen Storm, Leiter der Unternehmenskommunikation bei BP Lingen. Das Programm sei nicht nur eine Möglichkeit, selbst etwas Gemeinnütziges zu tun, sondern diene auch dazu, die Mühe der vielen Ehrenamtlichen wertzuschätzen.