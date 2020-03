Jens Schröder von der Lingener Wirtschaftsförderung gratulierte Jana Töpker zur Eröffnung ihres Kosmetikstudios „Beyoutiful“. Foto: Stadt Lingen

Lingen. Mit „Beyoutiful“ hat in der Johannes-Meyer-Straße in unmittelbarer Nähe zur Lingener Fußgängerzone ein neues Kosmetikstudio eröffnet. Inhaberin Jana Töpker bietet auf rund 100 Quadratmetern kosmetische Behandlungen an.