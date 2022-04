Auf ihrer Internetseite bietet die Stadt im Paket ein Hotelgrundstück in der Größe von 3843 Quadratmetern sowie zwei Mischgebietsflächen von 846 und 1409 Quadratmetern zur Veräußerung an. Erwartet wird unter anderem ein Vier-Sterne-Hotel mit Wellness-Bereich.

Überflüssig, finden Heino und Hubert Neerschulte sowie Heino Schepergerdes, Mitglieder der Kreisgruppe Lingen im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA). Sie verweisen darauf, dass es den Hoteliers nicht um die Verhinderung von Konkurrenz gehe. Die bereits heute vorhandenen über 1000 Hotelbetten in Lingen seien aber mehr als ausreichend. Kritisch sehen sie in diesem Zusammenhang offizielle Statistiken, die in Lingen für 2012 rund 240000 Übernachtungen registrieren würden. Bereinige man diese Zahlen um die Übernachtungen in der Jugendherberge, im LWH, im Jugendfreizeithaus Baccumer Mühle und in der Hedon-Klinik, die als Rehaklinik bei den Übernachtungszahlen mitgerechnet werde, blieben 140000 Hotelübernachtungen übrig. Die Hotelbettenauslastung liege dann bei 32 Prozent. Es seien somit noch reichlich Kapazitäten vorhanden.

Nach Angaben der DEHOGA-Mitglieder lebt die Lingener Hotellerie in erster Linie von Übernachtungen, die Wirtschaft, Handel und Industrie mit sich brächten. Die großen Industrieunternehmen wie die Kraftwerke der RWE sorgten im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten etc. immer wieder für Buchungen in den Hotels. Gerade diese seien aber seit 2012 stark rückläufig. Die jüngste Entscheidung der RWE am Energiestandort Lingen werde sich bei den Buchungszahlen ebenso negativ bemerkbar machen. Der DEHOGA habe deshalb kein Verständnis für den geplanten Hotelbau am Bahnhof und auch nicht am Alten Hafen gegenüber der neuen Emsland-Arena, den die Stadt so intensiv bewerbe. „Für die bislang vermarkteten Konzerte der Arena sind bei den Hoteliers noch keine Buchungen eingegangen“, so Hubert Neerschulte.

Sinnvoller wäre es nach Auffassung der Hotelbetreiber, den Verein „Lingen Wirtschaft und Tourismus“ (LWT) personell besser auszustatten, um im Tourismusbereich mehr Akzente zu setzen. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die „Tourist Information Meppen“ (TIM), die bei Tourismuspauschalangeboten erfolgreicher arbeite als der LWT. Hier gehe es ausdrücklich nicht um Schuldzuweisungen oder um Kritik an einzelne Mitarbeiter, „sondern endlich um eine personelle Verstärkung des LWT“.