Lingen . Brandabschnittsleiter Andreas Wentker hat Heinz Talle (89) von der Ortsfeuerwehr Lingen-Brögbern für 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Ortsbrandmeister Stefan Behlmann teilte in der Jahresdienstversammlung mit, dass die Wehr am 7. Juni 2020 ihr 150-jähriges Bestehen feiert.

