Mahnwache in Lingen im Gedenken an Fukushima

Auch 2018, zum siebten Jahrestag der Atom-Katastrophe in der japanischen Studt Fukushima, hatten das Anti-Forum Emsland, der BUND und der Elternverein Restrisiko eine Mahnwache vor dem Historischen Rathaus in Lingen veranstaltet. Foto: Ludger Jungeblut

Lingen. Im Gedenken an die Atomkatastrophe in der japanischen Stadt Fukushima vor neun Jahren rufen Atomkraftgegner die Bürger dazu auf, am Mittwoch, 11. März, ab 18 Uhr an einer Veranstaltung vor dem Historischen Rathaus in Lingen teilzunehmen. Um rege Beteiligung an der Mahnwache bitten laut Pressemitteilung der Organisatoren der BUND, der Elternverein Restrisiko sowie das Anti-Atom-Bündnis Agil auf.