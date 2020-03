Weltkriegsmunition bei Erdarbeiten in Lingen gefunden CC-Editor öffnen

Weltkriegsmunition wird immer wieder entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst kümmerte sich um einen Fund in Lingen. Das Foto zeigt einen anderen Fund in Deutschland. Foto: dpa

Lingen. Am Samstagmorgen ist bei Erdarbeiten an der Hüveder Straße in Lingen eine britische Handgranate aus dem Weltkrieg gefunden worden.