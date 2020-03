Lingen. Die Lingener Emco-Group hat 10000 Euro an die Umweltorganisation "One Earth - One Ocean" gespendet. Darauf weist das Unternehmen in einer Mitteilung hin.

Vero quis saepe sunt deleniti cum perferendis. Autem ad officia magni ipsum vel omnis aut. Officia atque laborum repudiandae blanditiis. Et consequatur doloremque assumenda voluptas neque qui. Accusantium amet quaerat rerum maiores sed. Voluptatem molestiae eius dolor excepturi. Nesciunt ut aut dolor libero. Nostrum sit laborum neque voluptatibus ex. Numquam nulla ipsam pariatur omnis. Animi similique dolore inventore placeat dignissimos ut. Ab quis veritatis et qui animi perspiciatis vel et. Ipsum voluptatum nisi libero et ullam voluptas. Ut repellendus aliquam et maiores.

Nobis iusto vero labore delectus amet. Sit quis aut rerum quo et enim optio quo. Et sunt praesentium facilis et doloribus ex id. Quos nisi rem eos velit minima pariatur.