Die Rosen-Gruppe mit Sitz in Lingen. Foto: Rosen-Gruppe

Lingen. Die Rosen-Gruppe mit Sitz in Lingen befindet sich aufgrund der raschen Verbreitung von Corona-Infektionen in Deutschland in einer ungewohnten Situation. "Wir nehmen die Situation ernst und ergreifen daher weitreichende präventive Sicherheitsmaßnahmen an allen Standorten, um Risiken und Auswirkungen zu minimieren", teilte das Unternehmen am Wochenende mit.