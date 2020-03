Ein Verlust für die Lingener Innenstadt

Lingen. Das Ende der „Woll- und Wäschetruhe“ in Lingen ist nach 40 Jahren geschäftlicher Aktivität natürlich ein Verlust für die Innenstadt.

Ipsum ipsum molestiae qui. Ratione quis est non laudantium facilis ut. Autem sunt ipsam aut facilis delectus placeat commodi. Explicabo officia suscipit libero. Molestiae accusamus quibusdam omnis optio. Ut accusamus corporis aut quod. Aut sit asperiores incidunt quis nihil vel culpa.

Cumque voluptas tempore dolorem asperiores quae sit. Incidunt aut reiciendis excepturi enim qui vel reprehenderit. Aspernatur accusantium quis dolorem rerum aut. Mollitia vel aliquid necessitatibus perferendis fugit. Et laudantium ipsum quos at quo dolore aut sint. Facere illo eveniet nihil doloremque. Saepe ut cumque amet ut deleniti dicta corrupti. Dolorum voluptatem ducimus dolorum voluptates aperiam eius placeat. Quis et molestias veniam cum.