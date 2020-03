Dieter Nuhr. Foto: dpa

Lingen. Von rechtspopulistisch bis links-grün versifft, homophob und sexistisch, und so weiter, und so fort. Die Liste, die Dieter Nuhr mit auf ihn gemünzten Bezeichnungen bei seinem Auftritt in der mit mehr als 3000 Zuschauern ausverkauften Lingener Emslandarena vorträgt, ist lang.