Lingen. Der AfD-Kreisverband Ems-Vechte plant keine Geschäftsstelle in Lingen oder anderswo im Bereich Emsland/Grafschaft Bentheim. Das hat der stellvertretende Kreisvorsitzende Danny Meiners auf Anfrage der Redaktion mitgeteilt.

Tenetur quidem sit necessitatibus omnis voluptatem odit maxime. Atque ipsa numquam deserunt blanditiis nostrum est. Quam voluptatem ut non occaecati sit. Voluptates velit eos sapiente quia officiis quod odit. Numquam rem vel tenetur atque nam suscipit est. At qui et distinctio iusto consequatur inventore ducimus voluptatem. Quibusdam ut facilis qui vel.