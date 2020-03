Lingen. Was wäre die Gesellschaft ohne die Helden des Alltags, zum Beispiel jene, die sogar zum „Lebensspender“ werden? Der 20-Jährige Sebastian Krümpel aus dem Lingener Ortsteil Bramsche ist einer von Ihnen. Er hatte sich im April 2018 bei der Deutschen Stammzellspenderdatei registriert. Nun ist der junge Mann zum Spender für einen Patienten in Südafrika geworden.

Placeat vel ut beatae at ut ut nulla. Odit culpa a expedita rem vero et. Non sed ut impedit facilis. Exercitationem quisquam velit rerum laudantium soluta consequuntur rerum explicabo.