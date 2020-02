Osnabrück. Nach insgesamt 24 Verhandlungstagen steht der Emsland-Stärke-Prozess vor dem Landgericht Osnabrück vor dem Abschluss. Die Große Wirtschaftsstrafkammer hat jetzt die Beweisaufnahme in dem seit August laufenden Verfahren abgeschlossen. Am nächsten Prozesstag soll nun Oberstaatsanwalt René van Münster sein Plädoyer halten. Mit Spannung wird erwartet, welches Strafmaß er für die vier Angeklagten fordert.

