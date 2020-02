Feuerwehreinsatz in Lingen wegen eines brennenden Wasserkochers CC-Editor öffnen

Schnell zur Stelle war die Feuerwehr Lingen am Freitag morgen in der Kiesbergstrraße, wo in einem Haus an der Kiesbergstraße ein Wasserkocher, der auf einem Herd stand, in Brand geraten war. Symbolfoto: Michael Gründel

Lingen. Ein brennender Wasserkocher war die Ursache für einen Brandeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Lingen am Freitag morgen gegen 8.50 Uhr in der Kiesbergstraße in Lingen. Verletzt wurde niemand.