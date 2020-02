Lingen. Das Strafverfahren vor dem Amtsgericht Lingen gegen ein Ehepaar, das als Betreiber einer Autowaschanlage zwischen 2012 und 2014 Versicherungen um gut 15.800 Euro betrogen haben soll, wird ausgesetzt, weil zunächst noch weitere Ermittlungen angestellt werden sollen.

