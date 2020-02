Lingen. Noch nichts vor an diesem Wochenende? Hier einige Vorschläge: Dieter Nuhr tritt in der Emslandarena auf, um das Thema Klavier dreht sich alles im Theater. Eine Kleintiermesse, ein Flohmarkt für Frauen sowie eine Gesundheitsmesse laden zum Informieren und Stöbern ein.

