Lingen. „Blickpunkt Auge“ – das ist ein Angebot des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes, das Rat und Hilfe bei Sehverlust bieten möchte. Seit dieser Woche ist ein „Blickpunkt Auge“ auch in Lingen vorhanden. In den Räumen der Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfe (KoBS) in Lingen wird Thomas Dust ab dem 5. März jeden ersten Donnerstag im Monat zwischen 10 und 12 Uhr Zeit haben, Ratsuchenden auf ihre Fragen rund um die Themen Blindheit, Sehbehinderung und Verlust der Sehkraft zu antworten.

