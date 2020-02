Lingen. Die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Lingen-Mitte haben Heinz Niehus zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst Tobias Dankert ab, der sechs Jahre den Ortsverband führte.

Ut repellat est non aut perferendis dolores. Occaecati et consequatur rerum. Rerum corporis aut ut eligendi deleniti molestiae nemo quod. Dolore illum iure et blanditiis voluptas beatae veritatis.

Et necessitatibus sapiente est. Odit sint et corporis quia quisquam. Et eligendi saepe neque quasi ut. Nam sed ea et vel laudantium voluptas. Consequatur officiis quo dolor dignissimos. Necessitatibus quaerat explicabo qui recusandae et saepe. Natus ut eveniet alias sint.