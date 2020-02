Schnell zur Stelle war die Ortsfeuerwehr Lingen am Donnerstag, um in einem Reihenhaus im Ortsteil Laxten einen brennenden Wäschetrockner zu löschen. Foto: Hermann Bojer

Lingen. Die Feuerwehr Lingen ist am Donnerstagmittag zu einem Kellerbrand in die Straße Am Buchenwald gerufen worden. Die Wehr löschte einen im Keller brennenden Wäschetrockner und brachten ihn ins Freie. Verletzt wurde niemand.