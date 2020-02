Lingen. Ein neues Gewerbegebiet wird im Lingener Ortsteil Baccum entstehen. Die Frage, ob es dafür bereits Bewerber gibt, wurde von der Verwaltung im Planungs- und Bauausschuss mit Ja beantwortet.

