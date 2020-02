Foto: Gerold Meppelink

Osnabrück. Im Emsland-Stärke-Prozess vor dem Landgericht Osnabrück hat die Verteidigung am kommenden Mittwoch, 26. Februar 2020, noch einmal Gelegenheit, sich mit einer Erklärung zu Wort zu melden. Dann will die Große Wirtschaftsstrafkammer die Beweisaufnahme in dem seit August laufenden Prozess schließen. Das hat der Vorsitzende Richter Norbert Carstensen in Aussicht gestellt.