Über die Zukunft der städtischen Schulen hatte der Schulausschuss in seiner Sitzung in dieser Woche einstimmig abgestimmt. Auch die Schulen selbst hat-ten sich im Vorfeld eindeutig für das Konzept der Haupt- und Realschule ausgesprochen. Anders die Marienschule in Lingen. Sie wird zum Schuljahr 2012/2013 Oberschule. „Die Schullandschaft in Lingen wird damit bunter“, sagte Dr. Ralf Büring, Erster Stadtrat und Schuldezernent der Stadt Lingen. „Natürlich haben Sie damit auch die Qual der Wahl“, richtete er das Wort an die Eltern. „Doch Sie können sich sicher sein, dass alle Schulen im Lingener Stadtgebiet sehr gute Arbeit leisten.“

Dieter Paul, Schulleiter der Friedensschule, stellte mit Unterstützung von Volker Lessing, dem Schulleiter der Gebrüder-Grimm-Schule, das Konzept der Haupt- und Realschule vor. Dem stellte der Schulleiter der Marienschule, Marco Wittstruck, zusammen mit Rainer Tenbergen, dem pädagogischen Leiter der Marienschule, das neue Konzept der Oberschule, das an der Marienschule greift, gegenüber.