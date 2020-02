Lingen. Dienstags wird es am Vormittag regelmäßig etwas lauter im Haus 4 der Mosaikschule im Christophorus-Werk Lingen. Mit einer Spende der Lethmate-Stiftung über 2000 Euro war es der Band der Mosaikschule nun möglich, das nötige Equipment anzuschaffen.

