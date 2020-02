Im Einsatz: Mitglieder der Feuerwehr Lingen beim Löschen eines brennenden Pkw. Foto: Feuerwehr Lingen

Lingen . Käme die Stadt Lingen nicht billiger weg, wenn es weniger Ortsfeuerwehren gäbe? Und was treibt ihn als Stadtbrandmeister eigentlich an, trotz hoher zeitlicher Belastung in einem Ehrenamt weiter mitzumachen? Darüber sprachen wir mit Ralf Berndzen, Stadtbrandmeister in Lingen.