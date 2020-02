17-Jähriger am Busbahnhof in Lingen ausgeraubt und verletzt CC-Editor öffnen

In der Nacht zu Samstag ist es am Busbahnhof an der Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen zu einem Raub gekommen. Dabei wurde ein 17-Jähriger verletzt. Foto: dpa

Lingen. In der Nacht zu Samstag ist es am Busbahnhof an der Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen zu einem Raub gekommen. Dabei wurde ein 17-Jähriger verletzt.