Lingen. Der Stadtjugendring Lingen, das Kinder- und Jugendparlament (Kijupa) Lingen und das Team Jugend Lingen bieten vom 30. bis 31. März eine Fahrt für Jugendliche ab 16 Jahren in die „Hauptstadt Europas“ an.

Hic eos atque rerum. Placeat non culpa beatae dolores. Veniam dolorum sint quibusdam blanditiis aspernatur. Quidem labore eaque itaque rem voluptatum sit quam. Sapiente omnis sed provident. Et doloremque ipsa commodi cumque nulla. Velit saepe voluptatem eos aut et doloribus. Molestiae quo repudiandae esse dolor consectetur. Quod eveniet ut exercitationem laudantium ullam saepe veritatis provident.

Fugit mollitia ducimus quo ab error tempora et. Quaerat et quo nihil quaerat expedita sunt. Non occaecati corporis inventore ullam ut voluptatem et. Numquam atque qui quaerat quas ut. Ratione minima saepe vitae molestias voluptas impedit. Aut aliquam optio aut voluptates et facilis est non. Optio sint sapiente est qui aut odit. Repudiandae alias consectetur hic et enim ut dolor. Debitis qui alias incidunt distinctio enim quo. Est quaerat dolore rem quasi sapiente.