Der Nachwuchs soll in Lingen ins Boot steigen

Zu neuen Ufern bricht die Tauchsport-Gemeinschaft Lingen mit ihrer jüngst gegründeten Sparte „Boot“ auf. Foto: Sebastian Hamel

Lingen. Spannende Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche bereithalten: Dieses Anliegen verfolgt die Tauchsport-Gemeinschaft Lingen (TGL) mit Sitz am Tauchsportzentrum in Geeste. Mit der Gründung der neuen Sparte „Boot“ nimmt der Verein dieses Ziel fest in den Blick.