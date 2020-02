Lingen . Der Karnevalsumzug in Lingen findet statt und rollt wie geplant ab 14:11 Uhr durch die Innenstadt. Das teilte die Stadt am Sonntagvormittag mit.

„Zusammen mit der Karnevalsvereinigung Lingen haben wir heute Vormittag die aktuellen Wetterprognosen der Wetterdienste verfolgt. Das Wetter wird durchwachsen mit Windböen und Regenschauern bei frühlingshaft milden Temperaturen. In Abstimmung mit der Polizei kann der Umzug stattfinden“, sagt Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone.



In diesem Jahr nehmen 52 Gruppen an dem Umzug teil, darunter 25 Wagen und mehr als 20 Fußgruppen und Musikvereine – mehr als doppelt so viele Gruppen gegenüber dem Vorjahr. Der Karnevalsumzug selbst führt so wie in den Vorjahren auch von den Emslandhallen aus über die Alte Rheiner Straße, die Bernd-Rosemeyer-Straße, die Marienstraße, den Marktplatz, die Gymnasialstraße, die Klasingstraße, die Wilhelmstraße, die Burgstraße und die Marienstraße bis zur Tanzgalerie in der Bernd-Rosemeyer-Straße.

Wie angekündigt fahren ab heute Mittag auch die LiLi-Busse kostenlos. Ab ca. 13 Uhr und bis ca. 19:35 Uhr können die Jecken mit den LiLi-Bussen stündlich aus den Ortsteilen zum ZOB und wieder zurückfahren.