Weihbischof Johannes Wübbe weihte am Freitag die neue Palliativstation im Lingener Bonifatius Hospital ein. Foto. Thomas Pertz

Lingen. Ja, es sterben Menschen auf der Palliativstation des Lingener Bonifatius Krankenhauses. Aber viele Patienten werden die Station in Lingen nach einer gewissen Zeit auch wieder verlassen können. Nicht mit einem Mehr an Lebensdauer, aber an wieder gewonnener Lebensqualität.