Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen: Behutsam legten die Flashmob-Teilnehmer vor dem Lookentor in Lingen rote Schuhe aufs Pflaster. Foto: Mike Röser

Lingen. Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen haben Lingener Bürger am Valentinstag gesetzt. Mit einem Flashmob vor dem Eingang des Lookentors an der Lookenstraße machten sie auf Missstände aufmerksam und erinnerten an Gewaltopfer.