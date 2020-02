Lingen. Der Lingener Rotary sowie der Inner Wheel Club haben im Rahmen des Projektes „Lesen lernen - Leben lernen“ Zweit- und Viertklässler der Castell-Grundschule mit Büchern beschenkt.

