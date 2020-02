Lingen. Im Februar 2019 hat sich ein 41-jähriger Mann in Lingen eine ebenso rasante wie riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – und das über 17 Kilometer. Die Jagd hat den Mann nun vor dem Amtsgericht eingeholt – er wurde verurteilt.

