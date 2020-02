Lingen. Wie kann der Stadtbusverkehr in Lingen verbessert und das Lili-Bussystem ausgebaut werden? Mit dem Thema soll sich der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag auf Antrag der CDU beschäftigen. Und auch diese Frage gehört dazu: Wird die "Linie für Lingen" (Lili) demnächst auch an Sonntagen fahren?

