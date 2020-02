Lingen. Der Ausbruch und die Folgen des Coronavirus in China beschäftigt derzeit die Lingener Emco-Group in besonderem Maße. Seit fast 25 Jahren hat das Familienunternehmen dort Produktionsstätten. Aktuell ruht die Produktion allerdings. Hoffnung setzt die Geschäftsführung auf den kommenden Freitag.

