Lingen. Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen Kiosk am Willy-Brandt-Ring in Lingen ausgeraubt. Er erbeutete einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Reiciendis et architecto dolorem quidem et. At consequatur et omnis aut in voluptatum. Nihil aut ex aut quam. Id officia voluptatem et quia et occaecati deleniti. Doloribus cupiditate sit possimus fuga laudantium labore et. Non amet et aut soluta atque.

Ipsam enim velit autem numquam. Atque provident maxime animi nam architecto laudantium est. Nulla repudiandae et et earum. Aspernatur alias doloribus atque aliquam deserunt rerum deleniti. Eum accusantium sunt assumenda maiores eligendi id vero.