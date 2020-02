Lingen. Einen Rundum-Service für Öfen und Kamine bietet ab sofort Thomas Benning im Lingener Ortsteil Altenlingen. Darauf weist die Stadt Lingen in einer Mitteilung hin.

Benning hat sich den Angaben zufolge mit dem Betrieb „Edelwarm Ofenbau“ selbstständig gemacht. Ortsbürgermeister Michael Koop und Jens Schröder von der Wirtschaftsförderung gratulierten dem Lingener zum Neustart. Einen besonderen Schwerpunkt legt Thomas Benning auf individuelle Planungen und persönlichen Service. „Ich besuche die Kunden zu Hause und plane mit ihnen konkret vor Ort, welche Heizleistung und welches Design am besten zu den Gegebenheiten passt“, so der 35-Jährige. Neben neuen Öfen übernimmt Thomas Benning auch Renovierungs- und Servicearbeiten beispielsweise, wenn Öfen den neuesten Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes angepasst werden müssen, die in diesem Jahr in Kraft treten. Wie die Stadt weiter mitteilte, bringt der Ofenbaumeister langjährige Berufserfahrungen mit. Er ist zudem Gas- und Wasserinstallateur.



Weitere Informationen unter www.edelwarm-ofenbau.de, per Mail an benning@edelwarm-ofenbau.de oder telefonisch unter +49176 /557 66 198.