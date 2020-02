Lingen. Zwei Männer sind in der Nacht zu Sonntag in Schüttorf von anderen Personen verletzt worden. Während einer mit einer Bierflasche attackiert wurde, wurde auf den anderen eingeschlagen. Die Vorfälle ereigneten sich an unterschiedlichen Orten – doch hängen sie zusammen?

