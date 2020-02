Lingen. Erneut überzeugten Gesamtschüler aus Lingen beim Schulschach: Beim Finale Emsland / Grafschaft Bentheim ist die Mannschaft mit den Schülern Yann Solich, Lars Möller, Julian Thien, Luca Hilmes und Julius Voß souverän mit 12:0-Mannschaftspunkten und 22 Brettpunkten Erster geworden.

