Schüttorf. Am frühen Dienstagmorgen sind auf der Salzbergener Straße (L39) in Höhe der Anschlussstelle Schüttorf Süd zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden hierbei schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 26-jährige Schüttorferin gegen 5.30 Uhr mit ihrem Audi A1 in Richtung Salzbergen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der Audi stieß frontal mit dem entgegenkommenden Seat Ibiza eines 49-jährigen Mannes aus Rheine zusammen. Beide Beteiligten wurden schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.