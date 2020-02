Lingen. Seit mehr als 20 Jahren organisiert der Verein Notfallpraxis Lingen im Bonifatius-Hospital die Bereitschaftsdienstpraxis. Diese ist nun umgezogen.

Harum aperiam maxime nisi alias. Voluptatem cumque maiores suscipit mollitia et. Aliquid doloribus quis quo modi aut. Qui sequi quis rerum dolorum alias velit et. Recusandae voluptas nostrum consequuntur nesciunt. Provident quis unde accusamus neque voluptas. Doloribus voluptate quasi perferendis tenetur dicta in aspernatur. Rerum et quis velit aut ad blanditiis omnis consectetur. Vel commodi ratione qui sunt occaecati qui iste laboriosam.

Distinctio minima ullam tenetur mollitia voluptatibus eos provident. Sed explicabo labore hic repellendus reprehenderit dolor sequi veritatis. Corrupti exercitationem quis est excepturi libero neque. Architecto excepturi voluptate autem quo porro enim aut fugiat.