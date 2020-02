Lingen. In zwei Rinderbeständen in der Grafschaft Bentheim ist das sogenannte Bovine Herpesvirus (BHV1) aufgetreten. 160 Tiere mussten bereits geschlachtet werden. Sechs Betriebe aus dem Emsland hatten Kontakt zu einem betroffenen Betrieb in Nordhorn.

