Lingen . Drei Spendenschecks von insgesamt 8400 Euro hat Dekanatsreferent Holger Berentzen im Pfarrzentrum St. Josef Lingen-Laxten überreicht. Die Empfänger, die sich auf unterschiedliche Art für Kinder engagieren, freuten sich sehr darüber.

