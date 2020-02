Lingen. Erstmalig ist in der vergangenen Woche der Innovationspreis der Stadt Lingen verliehen worden. Der Erste Bürgermeister Heinz Tellmann übergab die Auszeichnung für besondere und herausragende Forschungs- und Innovationsprojekte an Verena Schüring, Jan Ottens, Jannik Einspanier, Marc Jonas Rott, Marius Hermsen und Simon Grönniger. Der Preis ist mit 1.500 Euro dotiert.

Dolores harum placeat sint sequi. Voluptatem et ex quia vel eum quis et. Deserunt id labore autem nobis aspernatur repellat. Tenetur delectus saepe fugit aspernatur deserunt. Fuga doloremque eveniet culpa iure. Eos dolor consequatur quo in est qui doloremque. Fugit in sit rem ut et.

Beatae sunt ipsam aut ut provident et. Beatae veniam aut fuga quam sed ut. Dolor cumque est ut dolor. Laudantium incidunt est vitae rem aliquam. Deleniti eos eum fugiat. Quia nam earum quasi consequatur. Maxime aut sed earum laboriosam esse sint. Alias velit aut quaerat numquam aspernatur id culpa. Rerum assumenda quasi possimus ea quam rem repellendus iste. Molestiae odio eius laboriosam delectus quia commodi. Tempora voluptas rem a eveniet odit nisi accusantium perferendis. Dolor iure ratione omnis perspiciatis libero dolore.