Lingen. Das Projekt „Fruchtalarm“ möchte krebskranken Kindern, die auf der onkologischen Station behandelt werden, etwas Freude in den Klinikalltag bringen. Die Round Tables Emsland-Süd und -Mitte sowie der Round Table Grafschaft Bentheim haben nun 19460,42 Euro an die Projektleiterin übergeben können.

