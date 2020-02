Lingen. Zu einem Tag der offenen Tür lädt das Theaterpädagogische Zentrum der Emsländischen Landschaft am Sonntag, 9. Februar in das Professorenhauses ein. Alle großen und kleinen Besucher werden mitgenommen mit in die Welt des TPZ. Von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es verschiedene kostenlose Mitmachaktionen, mit denen das neue Kursprogramm für die erste Hälfte des Jahres 2020 vorgestellt wird.

